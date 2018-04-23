Мировой объем утечек данных вырос более чем в четыре раза за 2017 год‍

Объем утечек конфиденциальной информации по всему миру за прошлый 2017 год вырос с 3,1 млрд до 13,3 млрд записей, пишет газета газета «Известия» со ссылкой на отчет специализирующейся на информационной безопасности компании InfoWatch.

Как отмечают эксперты компании, основной причиной потери данных являются нарушения внутри самих бизнес-структур. Большинство случаев потери данных связаны с ошибками, которые совершались рядовыми сотрудниками.

Поясняется, что такой масштабный рост объема утечек данных связан с переходом компаний и различных ведомств к централизованному хранению больших данных. По мнению экспертов, в сложившихся в настоящее время условиях бизнесу необходимо больше инвестировать в информационную безопасность.