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«Газпром» планирует построить под Петербургом газоперерабатывающий завод стоимостью $20 млрд
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«Газпром» планирует построить под Петербургом газоперерабатывающий завод стоимостью $20 млрд 

Ivyborg.ru 1 час назад
«Газпром» планирует построить газоперерабатывающий завод с газохимическим производством стоимостью $20 млрд
Как рассказали газете «Ведомости» источник в «Русгаздобыче», партнере проекта, и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома», перерабатывающий комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год. Если его удастся реализовать, то он станет вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов компании (после газопровода «Сила Сибири» стоимостью в $55 млрд — оценка 2014 года).
Стоимость завода предварительно оценивается в $20 млрд
Комплекс планируется построить под Санкт-Петербургом, рядом с Усть-Лугой. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на «Балтик СПГ», который также планируется построить неподалеку от Усть-Луги. Оставшийся газ будут поставлять на экспорт по газопроводу «Северный поток — 2».
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