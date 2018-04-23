«Газпром» планирует построить под Петербургом газоперерабатывающий завод стоимостью $20 млрд

«Газпром» планирует построить газоперерабатывающий завод с газохимическим производством стоимостью $20 млрд

Как рассказали газете «Ведомости» источник в «Русгаздобыче», партнере проекта, и топ-менеджер одного из контрагентов «Газпрома», перерабатывающий комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м газа в год. Если его удастся реализовать, то он станет вторым по размеру затрат среди всех инвестпроектов компании (после газопровода «Сила Сибири» стоимостью в $55 млрд — оценка 2014 года).

Стоимость завода предварительно оценивается в $20 млрд