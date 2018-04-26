Аудитория Facebook достигнет 1,5 млрд человек во II полугодии 2018-го, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Компания Facebook отчиталась за 1-й квартал прибылью $4,99 млрд, или $1,69 на акцию. Рост чистой прибыли составил 63%, что оказалось выше ожиданий аналитиков и позволило акциям Facebook прибавить в цене более 6% до открытия основной сессии 26 апреля.

Доходы соцсети повысились на 49%, до $11,97 млрд Росту рекламной выручки способствовало повышение средней цены на рекламу на 39%. Аудитория Facebook расширилась на 3,4%, до 1,45 млрд ежедневных активных пользователей, несмотря на кампанию #deletefacebook, в ходе которой публичные персоны демонстративно покидали соцсеть из-за скандалов по поводу утечки данных пользователей. Увеличение аудитории подтверждает большую значимость социальной сети для пользователей и говорит о переоцененности рисков, связанных с упомянутой утечкой данных. Мы считаем, что люди и дальше будут использовать Facebook как площадку для общения, что будет позитивно сказываться на росте доходов от рекламы. Мы прогнозируем, что после середины 2018 года аудитория соцсети преодолеет отметку в 1,5 млрд

Рост капитальных расходов больше чем в два раза, до $2,81 млрд, говорит о серьезности намерений компании по улучшению ситуации с безопасностью данных. Однако на прибыльности работа в данном направлении не сказалась. Высокие темпы роста выручки и повышение операционной маржи с 41% до 46% позволяют нивелировать эффект от роста капитальных вложений. Мы прогнозируем, что к концу года капзатраты Facebook вырастут как минимум до $13 млрд

Потенциальным драйвером улучшения результатов компании в будущем выглядит WhatsApp Business, который пока насчитывает лишь 3 млн пользователей. Свою позитивную роль сыграет также развитие бизнес-опций в Messenger от Facebook, например внедрение в него платежной системы.

Акции Facebook выглядят привлекательными для покупки и в сравнении с конкурентами. У компании сохраняется один из лучших показателей P/E в индустрии, равный 23, при 27 у Alphabet и целых 54 уTwitter. Мы сохраняем целевую цену по акциям соцсети на уровне $209,69.