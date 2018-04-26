Рубль без поддержки аукционов Минфина и налогового периода снова ослабеет, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В среду, 25 апреля, торги по доллару и евро закрылись ростом. Курс американского доллара повысился на 1,21%, до 62,36 руб., курс евро — на 0,07%, до 75,91 руб. Рубль вместе с валютами развивающихся стран находился под давлением на протяжении всего дня. Их негативная динамика была вызвана ростом доходности десятилетних американских облигаций выше 3% и снижением нефтяных котировок в первой половине торгов.

Еще одной причиной слабости российской валюты против доллара США стали технические факторы: отскок от поддержки 61,36 руб., пробой сопротивления на отметке 62,00 руб. На американской сессии курс доллара восстановился до 62,49 руб., курс евро — до 76,19 руб.

Доходность десятилетних американских гособлигаций остается ключевым драйвером для всех бирж. По моим оценкам, в ходе американских торгов она повысится до 3,07% годовых, что негативно скажется на российской валюте.

Пик налоговых платежей пройден. Минфин РФ на этой неделе аукционы провел. Учитывая их, и то, что рубль слабо реагирует на динамику нефти, он сегодня должен остаться без поддержки.

На четверг целевая область для курса доллара находится на уровне 63,10 руб. Темпы роста евро ниже, чем доллара, так как его продают на Форекс из-за роста доходности американских облигаций. В связи с этим по паре евро/рубль рассмотрю повышение до 76,45 руб.