Перед майскими праздниками рубль не сможет удержать позиции, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В четверг, 26 апреля, рубль опять оказался под давлением с открытия торговой сессии на Московской бирже . Всплеск волатильности наблюдался в первый час торгов на фоне снижения интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, прохождения пика налогового периода, а также продолжающихся покупок валюты для Минфина РФ

Рубль перестал дешеветь к американской валюте на уровне 63,04 руб. за доллар США, поскольку доходность десятилетних американских облигаций отступила от 3%, а баррель Brent подорожал до $74,94. На фоне общего укрепления американской валюты курс рубля во второй половине торгов стабилизировался, курс доллара оказался на уровне 62,70 руб., а по итогам дня повысился на 0,57%, до 62,72 руб.

Курс евро понизился на 0,04%, до 75,88 руб. В фокусе внимания трейдеров находились динамика основных валют на рынке форекс и американских облигаций. Продавцы отыграли все дневные потери на фоне ослабления единой валюты на рынке Форекс. Глава ЕЦБ Марио Драги во время пресс-конференции не дал ясных сигналов по поводу сроков окончания программы покупок облигаций.

В пятницу, 27 апреля, нефть марки Brent стоит $74,55 (-0,25%) за баррель. Доходность десятилетних облигаций упала до 2,97%. Картина смешанная, но я полагаю, что рынок сегодня откроется незначительным ростом по рублёвым парам. К тому же по итогам вчерашних торгов индекс государственных облигаций России снизился на 0,15%, до 142,78.