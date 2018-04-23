Нефть снова вдохновляет рубль действовать «по-бычьи», — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»

В пятницу, 20 апреля, доллар и евро подорожали к российской валюте, но завершили неделю в минусе. Курс американского доллара по расчётам «завтра» повысился на 0,83%, до 61,40 руб., курс евро — на 0,37%, до 75,46 руб.

Рубль подешевел к иностранным валютам с открытия торговой сессии на Московской бирже . Давление на него исходило от снижения нефтяных котировок, а также повсеместного укрепления доллара США, обусловленного ростом доходности десятилетних американских облигаций в ожидании дальнейшего повышения ставок ФРС

Доходность десятилетних облигаций выросла с 2,906% до 2,962% годовых. Курс доллара повышался до 61,60 руб. К закрытию дня рубль восстановил позиции на фоне отскока цен на нефть от $72,82 за баррель. Потери к евро у него оказались меньше, чем к доллару за счет падения курса евро на рынке Форекс.

В понедельник, 23 апреля, баррель Brent стоит $74,07 (+0,52%). Учитывая, что в России продолжается налоговый период, торги по рублёвым парам на Московской бирже откроются снижением в пределах 0,25% от пятничных цен закрытий.

Если на открытии Московской биржи в паре доллар/рубль не устоит поддержка на уровне 61,15 руб., то рубль укрепится к доллару до 60,75 руб. Если курс доллара на открытии дойдет до значения 61,15 руб. и отскочит от него вверх, то в этом случае к закрытию дня по нему ожидаю повышения котировок до 62 руб. Здесь нужно следить за общим настроением игроков на нефтяном рынке. На данный момент на нефтяном рынке «бычьи» настроения, что на руку покупателям рубля.

Курс евро на открытии рискует обновить уровень 75,00 руб. (минимум 19 апреля 2018 года). Если с открытия торгов европейской сессии пара евро/доллар перейдет к росту после пятничного падения, то тогда снижение пары евро/рубль будет ограничено областью 74,90-75,00 руб. В этом случае закрытие дня стоит ожидать в районе 75,60 руб.