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Всемирный банк нашел связь роста денежных переводов и подъема экономики РФ
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Всемирный банк нашел связь роста денежных переводов и подъема экономики РФ 

BFM.RU 18 минут назад
Фото: Реальное время
Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос на 21% благодаря укреплению роста экономики и улучшению перспектив трудоустройства в России, а также Казахстане и еврозоне. Такие данные приводятся в докладе Всемирного банка, сообщает ТАСС.
Уточняется, что объем денежных переводов вырос до $48 млрд в 2017 году после трехлетнего спада. По оценкам специалистов, в этом году данный показатель вырастет на 6%, до $51 млрд, в связи со «стабилизацией экономического роста в регионе».
Объем денежных переводов в мире вырос в прошлом году на 7%, с $573 млрд (в 2016 году) до $613 млрд
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