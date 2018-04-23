Всемирный банк нашел связь роста денежных переводов и подъема экономики РФ

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос на 21% благодаря укреплению роста экономики и улучшению перспектив трудоустройства в России , а также Казахстане и еврозоне. Такие данные приводятся в докладе Всемирного банка , сообщает ТАСС

Уточняется, что объем денежных переводов вырос до $48 млрд в 2017 году после трехлетнего спада. По оценкам специалистов, в этом году данный показатель вырастет на 6%, до $51 млрд, в связи со «стабилизацией экономического роста в регионе».

Объем денежных переводов в мире вырос в прошлом году на 7%, с $573 млрд (в 2016 году) до $613 млрд