Всемирный банк: денежные переводы в Европу выросли на 21% благодаря подъему экономики РФ

ВАШИНГТОН, 23 апреля. / ТАСС /. Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии вырос на 21% — до $48 млрд в 2017 году благодаря укреплению роста экономики и улучшению перспектив трудоустройства в России , а также Казахстане и еврозоне. Такие данные приводятся в докладе, распространенном в понедельник Всемирным банком (ВБ).

"Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии стремительно вырос на 21% до $48 млрд в 2017 году после трехлетнего спада. Главными причинами увеличения стали более высокие темпы роста [экономики] и [улучшение] перспектив трудоустройства в еврозоне, России и Казахстане; укрепление курса евро и рубля по отношению к доллару; и низкая база сравнения после почти 22%-го снижения в 2015 году", — говорится в документе.

По оценкам специалистов, в нынешнем году данный показатель вырастет на 6% до $51 млрд в связи со «стабилизацией экономического роста в регионе». В октябре ВБ прогнозировал, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2017 году вырастет на 8,6%, до $43 млрд, а в 2018 году — на 6,8%, до $46 млрд

Ситуация в мире

В мировом масштабе объем денежных переводов вырос в прошлом году на 7% с $573 млрд (в 2016 году) до $613 млрд В октябре ожидалось увеличение на 3,9%, до $596 млрд «Более высокие, чем ожидались, темпы восстановления объемов денежных переводов обусловлены [экономическим] ростом в Европе, Российской Федерации и Соединенных Штатах . Увеличению объема денежных переводов, при оценке в долларах США, помогли более высокие цены на нефть и укрепление евро и рубля», — сообщили специалисты ВБ, добавив, что показатель вырос во всех регионах мира.

Среди крупнейших получателей денежных переводов в прошлом году ВБ ставит на первое место Индию ($69 млрд), за ней следуют Китай ($64 млрд), Филиппины ($33 млрд), Мексика ($31 млрд), Нигерия ($22 млрд) и Египет ($20 млрд). «Ожидается, что международные денежные переводы вырастут на 4,6% и достигнут $642 млрд в 2018 году», — считают специалисты. В октябре рост планировался на уровне 3,4% — до $616 млрд

В соответствии с улучшающейся экономической ситуацией в мире, «объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода достигли рекордных результатов, поднявшись на 8,5% в 2017 году — до $466 млрд с $429 млрд в 2016 году».

"В то время как объемы денежных переводов растут, страны, институты власти и агентства по вопросам развития должны продолжать урезать высокую стоимость перевода так, чтобы семьи смогли получать больше денег. Устранение контрактов, предусматривающих исключительные права, для содействия повышению конкуренции на рынке и внедрение более эффективных технологий — крайне приоритетные вопросы", — отметил ведущий автор работы Дилип Рата.