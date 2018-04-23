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Увидеть своими глазами добычу газа. «Газпром добыча Уренгой» организовал юбилей пресс-тур
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Увидеть своими глазами добычу газа. «Газпром добыча Уренгой» организовал юбилей пресс-тур 

ИА Север-Пресс 47 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новый Уренгой съехались представители федеральных и региональных средств массовой информации. Компания «Газпром добыча Уренгой» пригласила журналистов на пресс-тур, посвященный 40-летию даты пуска в систему магистральных газопроводов первого уренгойского газа.
В рамках пресс-тура запланировано посещение самого первого газодобывающего промысла предприятия — ГП-1, а также одного из самых дальних промыслов — ГП-16 (Песцового промысла). Кроме того, журналисты побывают в музее истории общества, смогут пообщаться на производстве и в вахтовом поселке с ветеранами и молодыми сотрудниками, познакомиться с Новым Уренгоем на экскурсии. В числе мероприятий запланирована пресс-конференция с руководством «Газпром добыча Уренгой», на которой работники СМИ узнают о достижениях, социальной политике и планах компании.
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