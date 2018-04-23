Увидеть своими глазами добычу газа. «Газпром добыча Уренгой» организовал юбилей пресс-тур

В Новый Уренгой съехались представители федеральных и региональных средств массовой информации. Компания «Газпром добыча Уренгой» пригласила журналистов на пресс-тур, посвященный 40-летию даты пуска в систему магистральных газопроводов первого уренгойского газа.