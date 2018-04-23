Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 137 базисных пунктов 

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 23 апреля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3034 юаня за доллар, снизившись на 137 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,2897 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7359 юаня за евро, 5,8456 юаня за 100 иен, 0,80349 юаня за сянганский доллар, 8,8250 юаня за фунт стерлингов, 9,7474 рубля за юань. -0-