Ещё
Доллар коррекционно дешевеет после достижения локальных максимумов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доллар коррекционно дешевеет после достижения локальных максимумов 

Прайм 30 минут назад
Курс доллара к евро и индекс доллара снижаются утром во вторник, корректируясь после достижения днем ранее максимума с 1 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 90,92 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2213 доллара с 1,2209 доллара за евро. Курс доллара к иене при этом продолжал расти — до 108,81 иены за доллар со 108,71 иены на предыдущем закрытии.
В понедельник курс доллара к корзине валют обновил максимум с 1 марта на ожиданиях повышения ставки ФРС США. Как сообщало агентство Рейтер, индекс долгосрочных инфляционных ожиданий в США достиг максимума с ноября 2014 года из-за роста цен на сырьевом рынке. Рост инфляционных ожиданий расценивается трейдерами как сигнал предстоящего активного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.
В декабре прошлого года регулятор сообщал, что прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году. Однако ожидания ускорения инфляции в США укрепляют надежды инвесторов на четыре повышения. В конце марта ФРС подняла ставку первый раз в этом году — на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 1-2 мая.
Рост курса доллара также был поддержан ростом доходности американских казначейских облигаций. Доходность десятилетних US Treasuries достигала почти 3%, а тридцатилетних — увеличивалась до 3,143%.
Прайм: последние новости
Нефть снова вдохновляет рубль действовать "по-бычьи", - Владислав Антонов,аналитик компании "Альпари" Топ-менеджер банка "Открытие" Пахомов: Объединим все банки группы в 2019 году BP закрыла сделку по покупке у "Роснефти" 49% "Харампурнефтегаза" в ЯНАО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль готовит суперманевр403
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины48
Арестован главный экономист ЦБ73
Правительство Британии уличили во лжи27
Армения может уйти от России409
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
00:32
Названо число погибших после ЧП в Торонто
Происшествия
02:00
Раскрыта причина инцидента в Торонто
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение