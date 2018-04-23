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Резидент ТОР «Южная Якутия» инвестировал более 800 млн рублей в добычу каменного угля
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Резидент ТОР «Южная Якутия» инвестировал более 800 млн рублей в добычу каменного угля 

ТАСС 53 минуты назад
ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Компания «Сервис-Интегратор Якутия», которая полгода назад стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» в Нерюнгринском районе, инвестировала более 800 млн рублей в добычу каменного угля на месторождении «Восточная Денисовка». Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
"За шесть месяцев с момента получения статуса резидент приобрел более 30 единиц горнорудной и вспомогательной техники, размер инвестиций превысил 800 млн рублей без учета НДС. В результате было создано более 180 новых рабочих мест", — указывается в тексте.
За первый квартал 2018 года добыча угля превысила 130 тыс. тонн. После ввода в эксплуатацию всей закупленной техники компания планирует вывести добычу на уровень 220 тыс. тонн угля в квартал, отметили в ведомстве.
ТОР «Южная Якутия» была создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе. На территории реализуются семь проектов с общим объемом инвестиций более 32 млрд рублей.
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