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Дальний Восток: частные инвестиции бьют рекорды
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Дальний Восток: частные инвестиции бьют рекорды 

РЖД-Партнер 33 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
«Этот рост достигнут в основном за счет частных инвестиций, — заявил сегодня на пресс-конференции в МИА „Россия сегодня“ заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков. — Привлечению их способствовала государственная политика по ускоренном развитию Дальнего Востока, в рамках которой принято 30 специальных законов и 160 правительственных документов, которые помогли создать конкурентные условия для бизнеса.
В 2017 году резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток вложили в свои дальневосточные проекты более 90 млрд руб. По словам А. Крутикова, они составили более половины всего объема дальневосточных инвестиций в прошлом году.
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