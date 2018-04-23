Рыбоперерабатывающий завод построят российские инвесторы в Приморье

По словам Андрея Тетеркина, две из четырёх компаний, входящих в состав холдинга, зарегистрированы в Приморье.

«Компания вкладывает немалые средства в обновление флота, инвестирует в береговую инфраструктуру. Мы заинтересованы в размещении наших производств на территории региона», — рассказал Андрей Тетёркин.

«Русская рыбопромышленная компания» также планирует построить завод по производству филе минтая мощностью 25 тысяч тонн ежегодно и семь супертраулеров, вложив в этот проект почти 700 миллионов долларов до 2023 года.

«Береговой завод планируется построить на территории опережающего развития «Надеждинская». Там же будут зарегистрированы и траулеры», — пояснил Андрей Тетёркин, добавив, что компания является одной из ведущих в России по добыче минтая.

Кроме того, совместно с Владивостокским морским рыбным портом компания участвует в реализации проекта по строительству холодильника.

Андрей Тарасенко акцентировал внимание на том, что в Приморье сегодня необходимо создавать современную мощную базу по добыче и переработке рыбопродукции.

«Для этого у вас есть и желание, и возможности. Мы, в свою очередь, окажем необходимую поддержку», — заявил глава региона, отметив, что в крае необходимо развивать и прибрежное рыболовство — это выгодно и рыбопромысловым компаниям, и даст новую жизнь прибрежным населённым пунктам Приморья.