В ПФР прокомментировали информацию об увеличении дефицита бюджета фонда

Внесение изменений в бюджет ПФР носит технический характер и связано с приведением его в соответствие с изменениями, которые вносятся в закон о федеральном бюджете. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда России, поступившем в "Газету.Ru"

"Увеличение дефицита бюджета ПФР на 2018 год также носит технический характер — более того, бюджет предусматривает сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд руб. Таким образом снижается зависимость от федерального бюджета. Бюджет Пенсионного фонда на 2018 год сбалансирован за счет имеющихся остатков средств, образовавшихся в бюджете на начало 2018 года", — заявили в фонде.

Также в ПФР заверили, что все выплаты, которые осуществляет фонд, будут производиться в срок и в полном объеме.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета ПФР может увеличиться более чем в два раза.