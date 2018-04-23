Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ

В феврале глава ВЭБ сообщал, что наблюдательный совет института развития в апреле рассмотрит объединение "Глобэкса" и Связь-банка. Тем не менее, в тот момент Горьков отмечал, что окончательного решения о слиянии указанных банков пока не принято. Однако, по его словам, объединение этих финансовых структур было бы наиболее правильным решением в данной ситуации на рынке, поскольку дает экономию с точки зрения затрат и создает хороший объединенный банк.

ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. Продать непрофильные банковские активы планировалось до конца 2017 года, однако руководство ВЭБ сообщало, что госкорпорацию не устроили условия сделок, которые предлагали претенденты на ее дочерние банки.