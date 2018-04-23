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Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ
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Медведев проведет заседание наблюдательного совета ВЭБ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, не уточнив повестку предстоящей встречи.
Ожидается, что в заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак и Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (ВЭБ)» Сергей Горьков.
В феврале глава ВЭБ сообщал, что наблюдательный совет института развития в апреле рассмотрит объединение "Глобэкса" и Связь-банка. Тем не менее, в тот момент Горьков отмечал, что окончательного решения о слиянии указанных банков пока не принято. Однако, по его словам, объединение этих финансовых структур было бы наиболее правильным решением в данной ситуации на рынке, поскольку дает экономию с точки зрения затрат и создает хороший объединенный банк.
ВЭБ стал санатором обоих банков в 2008-2009 годах. Продать непрофильные банковские активы планировалось до конца 2017 года, однако руководство ВЭБ сообщало, что госкорпорацию не устроили условия сделок, которые предлагали претенденты на ее дочерние банки.
Стратегия Внешэкономбанка предполагает выведение из состава группы дочерних Связь-банка, «Глобэкса», а также Проминвестбанка до конца 2018 года.
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