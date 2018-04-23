Туроператор «Интурист» объявил о консолидации бизнеса

Туроператор «Интурист» объявил о консолидации туристской деятельности

Новое юридическое лицо, ООО «Туроператор Intourist», будет заниматься въездным, выездным и внутренним туризмом, а также корпоративным обслуживанием.

«Советом директоров совместного предприятия «Интурист–Thomas Cook» принято стратегическое решение о консолидации туроператорской деятельности. Единый туроператор ООО «Туроператор INTOURIST» будет заниматься всеми видами туроператорской деятельности, а именно: выездным, въездным, внутренним туризмом, корпоративным обслуживанием и MICE», — говорится в сообщении.

Возглавит компанию генеральный директор НТК «Интурист», Виктор Тополкараев , нынешнее юрлицо будет сохранено.