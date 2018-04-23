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Туроператор «Интурист» объявил о консолидации бизнеса
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Туроператор «Интурист» объявил о консолидации туристской деятельности 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Новое юридическое лицо, ООО «Туроператор Intourist», будет заниматься въездным, выездным и внутренним туризмом, а также корпоративным обслуживанием.
«Советом директоров совместного предприятия «Интурист–Thomas Cook» принято стратегическое решение о консолидации туроператорской деятельности. Единый туроператор ООО «Туроператор INTOURIST» будет заниматься всеми видами туроператорской деятельности, а именно: выездным, въездным, внутренним туризмом, корпоративным обслуживанием и MICE», — говорится в сообщении.
Возглавит компанию генеральный директор НТК «Интурист», Виктор Тополкараев, нынешнее юрлицо будет сохранено.
«Генеральным директором укрупненного «Туроператора INTOURIST» назначен Виктор Тополкараев (ранее возглавлявший туроператорскую деятельность по выездному и внутреннему туризму «НТК-Интурист»). НТК «Интурист» также продолжит свою работу в качестве дистрибуторского звена и сосредоточится на продажах турпродукта, его маркетинговой поддержке и продвижении, а также работе с турагентствами и конечными потребителями», — отмечает компания.
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