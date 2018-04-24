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Игорный бизнес принёс бюджету Приморья 29 млн рублей за 1-й квартал 2018 года
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Игорный бизнес принёс бюджету Приморья 29 млн рублей за 1-й квартал 2018 года 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Приморского края за январь-март 2018 года составила около 29 млн рублей. «Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по состоянию на 01 апреля 2018 года» опубликован на сайте Департамента финансов Приморского края.
Согласно отчёту, на 1 апреля поступления налога на игорный бизнес составили 28,978 млн рублей.
За март сумма налоговых поступлений составила 11,2 млн рублей.
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