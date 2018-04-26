ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

Центробанк лишил лицензий махачкалинский банк «Эльбин» и московский банк «Новый кредитный союз». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Махачкалинский коммерческий банк «Эльбин» по величине активов занимал 483-е место в российской банковской системе.
"Установлена вовлеченность АО АКБ «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", — отмечается в приказе на сайте регулятора.
Московский банк «Новый кредитный союз» по величине активов занимал 437-е место в банковской системе РФ. В его работе также выявлены факты неотражения в отчетности проводимых валютно-обменных операций. «Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ „Новый кредитный союз“ с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла», — сообщается на сайте ЦБ.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.