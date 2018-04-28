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ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Дальакфес»
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ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Дальакфес» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании «Дальакфес», говорится в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ приостановил действие ряда лицензий ООО «Центральное страховое общество».
"Дальакфес" лишился лицензий из-за того, что не смог в установленные сроки устранить выявленные ранее нарушения, отмечает регулятор. У компании, в частности, отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, на осуществление имущественного страхования, а также страхования по ОСАГО.
Решение приостановить действие лицензий «Центрального страхового общества» было принято в связи с неисполнением предписания ЦБ. Регулятор приостановил действие лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни, имущественного страхования, страхования жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств, страхования по ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков.
Банк России также обязал «Центральное страховое общество» устранить выявленные нарушения в 10-дневный срок и назначил в страховой компании временную администрацию.
Страховая компания «Дальакфес» зарегистрирована во Владивостоке, специализируется на страховании от несчастных случаев, медицинском страховании, страховании транспорта, грузов, гражданской ответственности и финансовых рисков.
"Центральное страховое общество" ведет свою историю с 2000 года, прежнее название — ООО «Страховая компания „Автострах“.
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