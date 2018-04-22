Банк России лишил лицензий еще два московских банка

Бизнес-модель Русского торгового банка, потерявшего лицензию, носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, говорится в релизе ЦБ . Банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял регулятору существенно недостоверную отчетность, отмечают в ЦБ. До этого регулятор не раз применял к нему меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, добавили в ЦБ.

Русский торговый банк, по данным регулятора, занимал 215-е место в российской банковской системе. Он работал более 20 лет (ранее назывался Специнвестбанк), с 2010 года банк в основном занимался обслуживанием торговых организаций и развивал сегмент private banking и розничный бизнес, следует из информации на его сайте.

Вторым лишенным лицензии стал банк «Логос» . ЦБ установил, что кредитная организация нарушала требования «антиотмывочного» законодательства. Кроме того, обнаружено, что «Логос» совершал валютно-обменные операции, которые не отражались в бухучете и отчетность по которым не передавалась в ЦБ. По данным регулятора, банк неоднократно менял валюту, не проводя обязательную идентификацию клиентов. В 2018 году «Логос» был также вовлечен в сомнительные транзитные операции, говорится в релизе ЦБ. Ранее регулятор также ограничивал отдельные операции банку, включая запрет на прием вкладов населения.

"Логос", по данным ЦБ, занимал в банковской системе 514-е место. Банк работал с 1995 года, обслуживал физлиц, а также производственные и торговые предприятия, следует из описания на сайте кредитной организации.