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«Нафтогаз Украины» в 2017 году увеличил прибыль на 48%
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«Нафтогаз Украины» в 2017 году увеличил прибыль на 48% 

Прайм 25 апреля 2018
Фото: 360tv.ru
Компания НАК «Нафтогаз Украины» в 2017 году увеличила чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом, сообщила в среду пресс-служба компании со ссылкой на финансовый отчет, аудит которого провела компания Deloitte.
НАК «Нафтогаз Украины» по итогам 2016 года получила чистую прибыль в размере 26,53 миллиарда гривен против чистого убытка в 27,75 миллиарда гривен в 2015 году.
"За 2017 год «Нафтогаз» как отдельное юридическое лицо получил чистую прибыль в размере 39,3 миллиарда гривен, что на 48% больше результата 2016 года", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что основное увеличение прибыли «Нафтогаза» в прошлом году, а именно на сумму 12,6 миллиарда гривен (0,5 миллиарда долларов), произошло за счет эффекта от решений Стокгольмского арбитража по спорам с "Газпромом" по контрактам на закупку и транзит российского газа. По данным «Нафтогаза», благодаря решениям арбитража, который провел зачет встречных требований сторон процесса, украинская компания избавилась от необходимости погашать перед «Газпромом» долг за поставленный в 2014-2015 года газ на вышеуказанную сумму.
В то же время копания сообщила, что она пока решила не учитывать в финансовой отчетности за прошлый год в качестве актива 2,56 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению арбитража в качестве компенсации за недопоставленные объемы транзитного газа. Мотивом такого решения стал тот факт, что «Газпром» не признает решения арбитража по транзиту.
При этом в компании сообщили, что на увеличение чистой прибыли за 2017 год по сравнению с 2016 годом также повлияло увеличение доходов от транзита газа, что частично было нивелировано большими убытками в сегменте продажи газа.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
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