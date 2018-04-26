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Свыше четырех тысяч нижегородцев посещают клубы молодых семей
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Свыше четырех тысяч нижегородцев посещают клубы молодых семей 

Нижегородская правда 26 апреля 2018
Фото: Нижегородская правда
фото freestockimages.ruСвыше четырех тысяч нижегородцев посещают клубы молодых семей115 клубов молодых семей работает в Нижегородской области. Об этом заявил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, комментируя работу Ассоциации молодых семей в регионе.
Как сообщили в ведомстве, клубы посещают около 4000 молодых семей. Заведения располагаются на базе органов по делам молодежи, образовательных организаций, учреждений культуры, учреждений социальной политики, некоммерческих и религиозных организаций. Работа в клубах молодой семьи ведется по следующим направлениям: курсы для будущих родителей и родителей, уже имеющих детей, семинары, тренинги по семейному воспитанию, культурно — массовая и досуговая деятельность (организация праздников, конкурсов, секций), школа женихов и невест, волонтерская деятельность, школа молодой семьи.
По словам одной из участниц клуба «Лада» Натальи Ивановой, занятия помогают в воспитании детей. «Мы начали ходить сюда на короткие программы, где дети танцуют, поют, играют в тематические игры, которые привязаны ко времени года или праздникам. Эти занятия хорошо помогают подготовить ребенка к детскому садику, к общению со взрослыми», — рассказала участница клуба.
Директор семейного центра «Лада» Галина Смирнова обратила внимание на то, что работа с молодыми семьями — один из приоритетов органов власти. «Мы подали заявку на президентский грант, и если нас поддержат, то будем работать со всеми клубами области — повышать квалификацию их специалистов, усиливать взаимодействие клубов», — рассказала Галина Смирнова.
«Главная задача этих клубов — помочь молодым семьям наладить коммуникацию. У них хорошие перспективы, потому что эта идея пришла от самих нижегородцев», — заявил Сергей Злобин.
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