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Госпрограмма от Skoda «Первый и семейный автомобиль» позволила купить авто каждой десятой семье.
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Госпрограмма от Skoda «Первый и семейный автомобиль» позволила купить авто каждой десятой семье. 

Car.ru 13 часов назад
Фото: Car.ru
Госпрограммы в России позволяют многим семьям покупать автомобили на довольно привлекательных для них условиях.
Наиболее популярными являются программы от Skoda. Это «Семейный автомобиль», а также «Первый автомобиль». Они являются довольно хорошими стимулами для покупки автомобилей во многих семьях и благодаря им количество проданных автомобилей данной марки постоянно растет. Программа заключается в том, что чем больше внесен первоначальный взнос, тем ниже предложат процентную ставку при кредитовании, а значит и сумма платежа будет посильная для оплаты. Также принимаются автомобили по программе утилизация в счет первого взноса за новый автомобиль, покупатель экономит на покупке порядка 50 000, в зависимости от авто, сдаваемого в утилизацию.
Car.ru: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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