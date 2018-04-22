Госпрограмма от Skoda «Первый и семейный автомобиль» позволила купить авто каждой десятой семье.

Госпрограммы в России позволяют многим семьям покупать автомобили на довольно привлекательных для них условиях.

Наиболее популярными являются программы от Skoda. Это «Семейный автомобиль», а также «Первый автомобиль». Они являются довольно хорошими стимулами для покупки автомобилей во многих семьях и благодаря им количество проданных автомобилей данной марки постоянно растет. Программа заключается в том, что чем больше внесен первоначальный взнос, тем ниже предложат процентную ставку при кредитовании, а значит и сумма платежа будет посильная для оплаты. Также принимаются автомобили по программе утилизация в счет первого взноса за новый автомобиль, покупатель экономит на покупке порядка 50 000, в зависимости от авто, сдаваемого в утилизацию.