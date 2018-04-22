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Чешская компания Skoda, благодаря государственным программам России продают огромное количество автомобилей.
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Чешская компания Skoda, благодаря государственным программам России продают огромное количество автомобилей. 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Чешская автомобильная компания Skoda предоставляет удобные варианты для приобретения автомобиля при поддержке гос. программ.
Руководитель отдела продаж считает, что благодаря государственным программам России:"Первый автомобиль", «Семейный автомобиль», компания получает отличную прибыль, не смотря на это они всегда стараются пойти на уступки потенциальным покупателям и значительно снижают процентные ставки по кредиту, значительные изменения произошли уже в начале апреля 2018 года.
Вот вам пример одной из программ, разработанной компанией: Simply CLever — программа, по которой вы можете оформить кредит с остаточным платежом и первоначальным взносом всего в 15 процентов от всей суммы.
Насчитывается 16891 проданных автомобилей за первый квартал 2018 года.
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