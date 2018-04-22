Чешская компания Skoda, благодаря государственным программам России продают огромное количество автомобилей. 

Чешская автомобильная компания Skoda предоставляет удобные варианты для приобретения автомобиля при поддержке гос. программ.
Руководитель отдела продаж считает, что благодаря государственным программам России:"Первый автомобиль", «Семейный автомобиль», компания получает отличную прибыль, не смотря на это они всегда стараются пойти на уступки потенциальным покупателям и значительно снижают процентные ставки по кредиту, значительные изменения произошли уже в начале апреля 2018 года.
Вот вам пример одной из программ, разработанной компанией: Simply CLever — программа, по которой вы можете оформить кредит с остаточным платежом и первоначальным взносом всего в 15 процентов от всей суммы.
Насчитывается 16891 проданных автомобилей за первый квартал 2018 года.