Цены на бензин в Калининграде бьют рекорды 

В Калининграде резко выросла средняя цена литра бензина — до 42,62 рубля, что на два рубля дороже средней цены в СЗФО, и на два с половиной рубля выше среднероссийского показателя.
На АЗС Калининграда бензин марки АИ-92 обходился в 40,46 рубля, АИ-95 — в 42,69, АИ-98 — 49,24, а дизельного топлива — 42,31 рубля.
Самый западный регион является лидером по стоимости топлива в Северо-Западном федеральном округе, опережая даже сугубо холодные регионы, в том числе Мурманск и Нарьян-Мар, где средние цены на бензин сложились на уровне в 42,13 и 41,78 рубля соответственно.
Дешевле всего в СЗФО обходился бензин автомобилистам из Петрозаводске — 38,25 рубля.
Стоит отметить, что в Москве средняя цена бензина составила 42,21 рубля, а в Санкт-Петербурге — 41,31 рубля.