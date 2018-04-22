Цены на бензин в Калининграде бьют рекорды 

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Ушла из жизни звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

В Керчи начал работу общественный Совет по строительству Крымского моста

США и их союзники выпустили более 100 ракет по девяти целям в Сирии