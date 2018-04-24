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Забастовка лишила Air France более 300 млн евро
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Забастовка лишила Air France более 300 млн евро 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Reuters
Забастовка, которую проводят сотрудники Air France c конца февраля, обошлась авиакомпании в более чем 300 миллионов евро, сообщает авиаперевозчик.
Сотрудники Air France требуют увеличения зарплаты на 6% в качестве компенсации инфляции. В дни проведения стачек авиакомпании выполняет примерно 75% от штатной летной программы.
"С 22 февраля компания Air France столкнулась с 11 днями забастовки, в ходе которых выдвигались требования о (повышении) заработной платы. Общий финансовый урон оценивается в более чем 300 миллионов евро", — говорится в пресс-релизе Air France.
В ходе переговоров руководство авиакомпании 16 апреля сформулировало окончательное предложение о многолетнем соглашении, которое предусматривает общее повышение зарплаты на 7% в течение четырех лет, а также индивидуальное повышение. Однако это соглашение не получило достаточного количества подписей, отмечается в документе.
Как сообщается в релизе, в поисках компромисса гендиректор Air France Жан-Марк Жанаяк решил обратиться ко всем сотрудникам компании с вопросом: "Для нахождения положительного разрешения конфликта, поддерживаете ли вы соглашение от 16 апреля 2018 года?".
Консультации по этому вопросу начнутся в четверг, 26 апреля, и продлятся до 4 мая, когда будут обнародованы результаты голосования среди сотрудников.
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