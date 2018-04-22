До и после санкций: что происходит с рынком слияний и поглощений

В прошлом году вместе с выходом российской экономики из рецессии наметились позитивные тенденции на рынке слияний и поглощений, также известном как M&A. В 2017 году активность инвесторов возросла на 13% по сравнению с 2016 годом.

Предложенная правительством стратегия развития промышленности позитивно сказалась на слияниях и поглощениях. Так, в 2017 году наблюдался существенный рост числа и суммы сделок не только в добывающих отраслях и энергетике, которые традиционно определяли ситуацию на российском рынке M&A, но и в секторе телекоммуникаций и медиа, потребительском секторе, а также секторе инноваций и технологий.

Если не принимать во внимание нефтегазовый сектор, то сумма сделок в 2017 году выросла на 37% до $48,5 млрд по сравнению с $35,5 млрд в 2016 году. Благодаря курсу геополитической диверсификации, проводимому правительством, в 2017 году также вдвое увеличилась активность иностранных инвесторов в России , достигнув максимального уровня с 2010 года.

Очевидно, что новые санкции скорректируют планы по слияниям и поглощениям. Приведет ли это к существенному снижению активности игроков зависит от того, будут ли введены дальнейшие ограничения.

Санкции затрагивают коммерческие отношения между американскими лицами и компаниями, включенными в список, а также дочерними структурами санкционных фирм. Для попданаия под запрет компания должна по крайней мере на 50% принадлежать фигуранту санкционного списка. Попавшие в этот список собственники, возможно, будут пытаться снизить свою долю ниже контрольной, частично или целиком продавая свои пакеты третьим сторонам.

Так уже поступила группа Виктора Вексельберга «Ренова» , продавшая швейцарскому машиностроительному концерну Sulzer пять млн его же акций. Это снизило долю «Реновы» с 63,42% до 48,83%. Такие действия, очевидно, станут фактором роста на рынке слияний и поглощений.

Применение дальнейших санкций, вероятно, может привести к еще большему ослаблению рубля, что неизбежно привлечет отдельных инвесторов к подешевевшим активам российских компаний. Можно ожидать и еще большего интереса со стороны азиатских инвесторов, не подпадающих под ограничения. В прошлом году такие инвесторы вложили в российские активы свыше 47% от общего количества иностранных инвестиций.

С другой стороны, многие инвесторы, как и в предыдущие месяцы, могут занять выжидательную позицию до тех пор, пока ситуация с дальнейшими мерами и их последствиями для экономики не прояснится. Из-за этого следует ожидать отмены или переноса некоторых сделок.

Планировавшиеся на первую половину года IPO, скорее всего, не произойдут по тем же причинам. Как следствие, часть компаний начнут поиск альтернативного финансирования путем продажи контрольного пакета стратегическому инвестору, причем, скорее всего, на внутреннем рынке.

В прошлом году различные меры государственной поддержки оказали позитивное влияние на объем сделок по слиянию и поглощению. Можно ожидать, что эта тенденция сохранится, так как сразу после введения санкций российские власти анонсировали готовящиеся меры поддержки для тех, кто попал в списки. В том числе появилась информация о возможности создания офшорных зон на территории России для таких компаний.

Более серьезные последствия могут наступить в случае введения ограничений по отношению к суверенному долгу. Такая возможность все еще существует — даже несмотря на недавнее заключение Минфина США о том, что распространение санкций на новые государственные долговые и производные финансовые инструменты России может привести к дестабилизации международных рынков. Но и в этом случае правительство заявляет о готовности и наличии инструментов для компенсации эффекта.

Таким образом, падение спроса со стороны западных инвесторов будет компенсироваться активизацией на внутреннем рынке и, вероятно, скажется на структуре рынка слияний и поглощений, но не на его объеме. Сохраняющаяся потребность во внешних инвестициях будет делать российские активы более доступными, позволяя иностранным инвесторам получать дополнительные доходы. Так или иначе, это потребует от всех сторон более детального анализа потенциальных объектов приобретения.

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