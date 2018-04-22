Минфин РФ: банк БРИКС может получить свой первый международный рейтинг в конце мая

ВАШИНГТОН, 22 апреля. / ТАСС /. Новый банк развития (НБР), созданный странами — участниками БРИКС, может получить свой первый международный рейтинг к годовому собранию банка 28 мая 2018 года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

"Трудно сказать, когда. Если получится, то руководство банка просило, по возможности, решить к годовому собранию 28 мая. Но гарантии такой нет. Может одно из трех агентств (присвоит рейтинг к этому времени — прим. ТАСС)", — сообщил Сторчак. По его словам, Россия выступает за то, чтобы не форсировать получение рейтинга искусственно.

По информации замминистра, на полях встречи МВФ Всемирного банка представители всех стран, входящих в БРИКС, провели встречу с тремя ведущими рейтинговыми агентствами — S&P, Moody's и Fitch , чтобы обсудить присвоение первого рейтинга НБР.

Как сообщалось ранее, Новый банк развития до 2021 года планирует сосредоточить свою операционную деятельность на финансировании проектов в сферах устойчивого развития и инфраструктуры. Согласно стратегии банка на 2017-2021 годы, НБР в 2018 году может одобрить новые проекты на сумму от $4 млрд до $5 млрд

О банк развития

Политическое решение о создании НБР было принято в 2013 году лидерами стран БРИКС на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве . Разрешенный к выпуску капитал банка составит 100 млрд долларов.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах — членах БРИКС и в развивающихся странах.