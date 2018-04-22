Россия и США отказались участвовать в докапитализации ВБ

В субботу акционеры группы Всемирного банка решили увеличить капитал на $13 млрд Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд — Международной финансовой корпорации (IFC). Увеличение активов «усилит возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», cчитают в ВБ.

Как отметил Сторчак, Россия «не очень солидарна с тем, что IDA (входит в группу ВБ. — Ред.) поддерживается на плаву за счет прибыли, которую получает банк, а прибыль банка получается за счет самых нуждающихся акционеров — заемщиков». «И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что, если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», — пояснил Сторчак.

С другой стороны, на решение России повлияло прекращение работы банка по финансированию проектов в стране.