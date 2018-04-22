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Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
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Активы Вексельберга заморозили из-за санкций 

Lenta.ru 49 минут назад
Активы компании «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга были заморожены из-за санкций США. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, под заморозку попали доллларовые счета фирм, находящихся под контролем «Реновы». Речь идет об активах на сумму в полтора-два миллиарда долларов. Также были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского филиала компании, однако вскоре их снова открыли.
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Вексельберг рассчитывает на помощь властей Швейцарии. Источники сообщают, что они уже помогли бизнесмену с выводом из-под американских санкций швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, где у «Реновы» был контрольный пакет акций.
«Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются их копировать или даже не согласны с ними», — подчеркнул собеседник Reuters.
19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений — заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов.
Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.
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