Активы Вексельберга заморозили из-за санкций

Активы компании «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга были заморожены из-за санкций США. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, под заморозку попали доллларовые счета фирм, находящихся под контролем «Реновы». Речь идет об активах на сумму в полтора-два миллиарда долларов. Также были заблокированы зарплатные счета ряда сотрудников швейцарского филиала компании, однако вскоре их снова открыли.

Вексельберг рассчитывает на помощь властей Швейцарии. Источники сообщают, что они уже помогли бизнесмену с выводом из-под американских санкций швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, где у «Реновы» был контрольный пакет акций.

«Вторичные санкции имеют трансграничный характер и оказывают влияние на страны, которые не собираются их копировать или даже не согласны с ними», — подчеркнул собеседник Reuters.

19 апреля стало известно, что Вексельберг обсуждал с премьер-министром России Дмитрием Медведевым последствия от американских ограничений — заморозку счетов, риск остановки предприятий в Европе резкий рост стоимости кредитов и невозможность проводить долларовые платежи в адрес кредиторов.

Новые антироссийские санкции США были введены 6 апреля. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. На фоне ограничений обрушились российский фондовый рынок и курс рубля. В Госдуму был внесен законопроект об ответных мерах, который предусматривает ограничение поставок в Россию американских товаров.