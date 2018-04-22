От «цифровых двойников» до цифровой трансформации. «Газпром нефть» развивает интеллектуальные сервисы

«Газпром нефть» утвердила цифровую трансформацию бизнеса в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. В компании приняли решение о создании дирекции по цифровой трансформации, руководителем которой назначили Андрея Белевцева.

Ключевыми задачами дирекции станет создание единой системы цифровых проектов компании для радикального повышения операционной эффективности всех бизнес-процессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов. Подразделение начало работу в апреле этого года и приступило к созданию долгосрочной цифровой стратегии компании, — сообщает пресс-служба ПАО «Газпром нефть». Этот документ будет включать в себя планы внедрения новых технологий, преобразования организационных процессов и культуры командной работы для тестирования IT-решений. Новая дирекция утвердит «дорожную карту» по цифровизации, оценит возможности синергии лучших проектов, а также займется акселерацией корпоративных изменений и развитием цифровых компетенций во всех подразделениях компании.

В планах «Газпром нефти» — создание собственной IT-платформы, которая позволит разрабатывать сервисы для формирования новых потоков и массивов данных, инструментария предиктивной аналитики цифровой информации. Уже ведется проработка требований и архитектуры прототипа платформы. В перспективе компания планирует начать разработку новых продуктов и услуг, основанных на внедрении современных цифровых технологий.

За последние два года «Газпром нефть» уже реализовала ряд успешных проектов в области внедрения технологий блокчейн, систем с искусственным интеллектом, предиктивной аналитики на основе Big Data, промышленного интернета вещей. Высокую эффективность показало создание «цифровых двойников» скважин, буровых, нефтеперерабатывающих установок. Дирекция по цифровой трансформации обобщит накопленный опыт проектов по внедрению передовых технологий и определит вектор их дальнейшего развития.