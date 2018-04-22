Госкомпании требуют продолжения банкетов

«Россети» тратит на корпоративы миллионы рублей. При этом в прошлом году она не принесла бюджету ни копейки прибыли.

«Новая газета» обнаружила на портале госзакупок любопытный тендер. Организатор закупок ФГБУК «Государственный Кремлевский дворец»

5 апреля опубликовал лоты на организацию празднования пятилетия компании «Россети», хотя само мероприятие прошло еще 4 апреля.

Госкомпания отпраздновала скромный юбилей с нескромным размахом. 3,7 млн рублей было потрачено на выступление Ивана Урганта , 1,05 млн рублей — на появление Яны Чуриковой , в 566 тыс. рублей обошелся заказ на изготовление фотозон, в 145 тыс. рублей — пригласительных и конвертов. На все это в общей сложности ушло почти 5,5 млн рублей, но юбиляры наверняка ели и пили тоже не за личный счет.

История с праздниками гос-компаний на широкую ногу давняя. В 2013 году, когда « Российские железные дороги » собирались потратить на корпоратив порядка 50 миллионов рублей, Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта порекомендовал сотрудникам госкомпаний сбрасываться в таких случаях из своего кармана.

У крупнейшей государственной электросетевой компании «Россети» дела явно не супер. В прошлом году чистый убыток составил 13,2 млрд рублей, в том числе из-за увеличения «прочих расходов» в девять раз — до 87,7 млрд рублей. Если так каждый раз Урганта заказывать, то никаких бюджетных денег не хватит. Совсем не смешно.

* * *