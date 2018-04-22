Госкомпании требуют продолжения банкетов 

«Россети» тратит на корпоративы миллионы рублей. При этом в прошлом году она не принесла бюджету ни копейки прибыли.
«Новая газета» обнаружила на портале госзакупок любопытный тендер. Организатор закупок ФГБУК «Государственный Кремлевский дворец»
5 апреля опубликовал лоты на организацию празднования пятилетия компании «Россети», хотя само мероприятие прошло еще 4 апреля.
Госкомпания отпраздновала скромный юбилей с нескромным размахом. 3,7 млн рублей было потрачено на выступление Ивана Урганта, 1,05 млн рублей — на появление Яны Чуриковой, в 566 тыс. рублей обошелся заказ на изготовление фотозон, в 145 тыс. рублей — пригласительных и конвертов. На все это в общей сложности ушло почти 5,5 млн рублей, но юбиляры наверняка ели и пили тоже не за личный счет.
История с праздниками гос-компаний на широкую ногу давняя. В 2013 году, когда «Российские железные дороги» собирались потратить на корпоратив порядка 50 миллионов рублей, Владимир Путин на форуме Общероссийского народного фронта порекомендовал сотрудникам госкомпаний сбрасываться в таких случаях из своего кармана.
У крупнейшей государственной электросетевой компании «Россети» дела явно не супер. В прошлом году чистый убыток составил 13,2 млрд рублей, в том числе из-за увеличения «прочих расходов» в девять раз — до 87,7 млрд рублей. Если так каждый раз Урганта заказывать, то никаких бюджетных денег не хватит. Совсем не смешно.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №15-2018 под заголовком «Требуют продолжения банкетов».