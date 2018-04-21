Тюменские вкладчики банка «Югра» вышли с требованием вернуть их деньги 

В Тюмени состоялся митинг вкладчиков банка «Югра», у которого в прошлом году Центробанк отозвал лицензию. Тюменцы требовали выплатить деньги «превышенцам» — тем, чьи накопления в банке превышали страховые выплаты. Акция, которая прошла сегодня, 21 апреля, на площади Единства и Согласия, собрала более 20 человек. Митинговали те, кто хранил в банке более 1,4 миллиона рублей. Именно эта сумма является пределом, который может возместить Агентство по страхованию вкладов. — АСВ выплатило физическим лицам по 1,4 миллиона рублей, а юрлицам — ни копейки. У людей были вклады на более крупные суммы — продали квартиру или готовились к сделке по покупке, а кто-то получил наследство. Есть случай северянин продал 3 квартиры, чтобы купить в Тюмени дом, но лишился своих денег. У многих обострились болезни. У кого-то обнаружили на этом фоне онкозаболевания. Люди реально страдают. Как можно смириться, когда грабят среди белого дня? — говорит вкладчица Ольга Александрова. Первый митинг тюменских вкладчиков банка прошел в августе 2017 года. Тогда высказать свои требования Центробанку вышло более сотни человек. Проблемы у «Югры» начались в июле 2017 года. Сумма вкладов населения у банка превышала 180 миллиардов рублей — рекорд в банковской истории России.