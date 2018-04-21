Ещё
Тюменские вкладчики банка «Югра» вышли с требованием вернуть их деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменские вкладчики банка «Югра» вышли с требованием вернуть их деньги 

72.ru 23 минуты назад
Фото: 72.ru
В Тюмени состоялся митинг вкладчиков банка «Югра», у которого в прошлом году Центробанк отозвал лицензию. Тюменцы требовали выплатить деньги «превышенцам» — тем, чьи накопления в банке превышали страховые выплаты. Акция, которая прошла сегодня, 21 апреля, на площади Единства и Согласия, собрала более 20 человек. Митинговали те, кто хранил в банке более 1,4 миллиона рублей. Именно эта сумма является пределом, который может возместить Агентство по страхованию вкладов. — АСВ выплатило физическим лицам по 1,4 миллиона рублей, а юрлицам — ни копейки. У людей были вклады на более крупные суммы — продали квартиру или готовились к сделке по покупке, а кто-то получил наследство. Есть случай северянин продал 3 квартиры, чтобы купить в Тюмени дом, но лишился своих денег. У многих обострились болезни. У кого-то обнаружили на этом фоне онкозаболевания. Люди реально страдают. Как можно смириться, когда грабят среди белого дня? — говорит вкладчица Ольга Александрова. Первый митинг тюменских вкладчиков банка прошел в августе 2017 года. Тогда высказать свои требования Центробанку вышло более сотни человек. Проблемы у «Югры» начались в июле 2017 года. Сумма вкладов населения у банка превышала 180 миллиардов рублей — рекорд в банковской истории России.
72.ru: последние новости
В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Начальницей тюменской налоговой службы занимается ФСБ. Официально задержание не комментируют Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина70
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу46
Трагедия армянского протеста125
Киев заявил о задержании «российского шпиона»297
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство48
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение