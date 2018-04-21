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ЦБ Греции: системно значимые банки хорошо справились с неблагоприятными сценариями стресс-тестов
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ЦБ Греции: системно значимые банки хорошо справились с неблагоприятными сценариями стресс-тестов 

Банки.ру 32 минуты назад
Системно значимые банки Греции хорошо справились с неблагоприятными сценариями стресс-тестов от Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщил глава ЦБ Греции Яннис Стурнарас, передает собкор Банки.ру в Брюсселе. Ожидается, что банки NBG, Alpha, Piraeus и Eurobank продемонстрируют положительные результаты, несмотря на усложненные тесты от регулятора.
Официальное объявление результатов стресс-тестов запланировано на 5 мая, а до этого времени ЕЦБ обсудит их с греческими кредиторами. Цены на акции вышеуказанных греческих банков выросли примерно на 15% на слухах об успешном прохождении стресс-тестов, сообщает греческое издание Ekathimerini.
Стресс-тесты банков Греции проводятся раньше, чем для других банков еврозоны, подпадающих под надзор Европейского надзорного механизма и ЕЦБ. Они направлены на выявление недостаточности капитала, в том числе при возможном очередном финансовом кризисе.
У греческого правительства осталось почти 20 млрд евро из финпрограммы помощи проблемным банкам. Если эти средства им не потребуются, то их можно будет использовать для решения других потребностей государства (например, для мер по облегчению бремени задолженности).
Греческие банки рекапитализировались три раза с 2010 года, но они по-прежнему имеют долги в 96 млрд евро. Банки взяли на себя обязательства по сокращению этого показателя до 65 млрд евро к 2019 году.
Результаты стресс-тестирования оставшихся 33 банков из других стран зоны евро будут опубликованы 2 ноября 2018 года.
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