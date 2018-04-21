На Ялтинском форуме подписаны соглашения на 162 миллиарда рублей

Глава Республики Крым Сергей Аксенова подвел итоги завершившего работу IV Ялтинского международного экономического форума.

Как и ожидалось, побит рекорд 2017 года, когда было подписано более 30 контрактов, соглашений и меморандумов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Теперь же подписано 70 соглашений и меморандумов на общую сумму около 162 миллиарда рублей.

— Из них 42 миллиарда — это соглашения, подписанные бизнесменами между собой без участия органов госвласти, — отметил Аксенов. — Органы власти с частными компаниями заключили соглашений на сумму 58 миллиардов рублей. Форум прошел успешно, ведь успех считается не только в количестве подписанных соглашений, а и в том, какие намерения появились у участников форума, поскольку они больше узнали друг о друге.

Крым по-прежнему больше всего привлекает инвесторов в сфере туризма, рекреации и АПК. Так, на базе бывшего военного совхоза «Гурзуфский» будет реализован комплексный агропроект стоимостью 317 миллионов рублей, предусматривающий развитие овцеводства, выращивание яблок и кормовых культур. Также подписано соглашение о строительстве самого большого в Южном федеральном округе хранилища овощей и фруктов, которое будет принимать и аккумулировать около 30 тысяч тонн витаминной продукции.

Минкурортов представило на форуме пять туристско-рекреационных кластеров. Инвестиционные площадки — новые гостиницы, санатории, автокемпинги — будут строиться и развиваться за счет частных инвесторов и средств ФЦП, которые обеспечат новые объекты подъездными путями, водой, газом, очистными сооружениями.

Важен и политический эффект форума, продолжающий эффективно прорывать информационную блокаду полуострова. По словам сопредседателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрея Назарова, в форуме приняли участие 3122 человека, из них — 612 иностранных участников из 71 страны мира.

— Это хороший показатель, к которому мы стремились. Когда мы планировали организацию форума, то предполагали, что в нем примут участие представители 60 стран, а к нам приехали из 71, несмотря на оказанное большое давление со стороны правительств западных стран.

Для организации V ЯМЭФ будет создан Экспертный совет из представителей разных стран.