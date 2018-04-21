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В США ОТТ РАСТЕТ ОДНОВРЕМЕННО С ПАДЕНИЕМ ПЛАТНОГО ТВ
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В США ОТТ РАСТЕТ ОДНОВРЕМЕННО С ПАДЕНИЕМ ПЛАТНОГО ТВ 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
По данным отчета Convergence Research Group выручка ОТТ-сервисов в США в 2017 году достигла отметки в $11,9 млрд, что на 41% больше по сравнению с результатами предыдущего года.
Исследование прогнозирует, что в 2018 году выручка сервисов составит $16,6 млрд, рост на 40% по сравнению с 2017 годом, а к 2020 году — $25,6 млрд На конец 2017 года порядка 32,13 млн домохозяйств в США (26,1% от общего числа) не пользовались платным ТВ, говорится в отчете, а к концу года этот показатель будет на уровне 36,76 млн домохозяйств (29,6% от общего числа).
Выручка традиционного платного ТВ (кабельное, спутниковое и от оператора связи) за 2017 год увеличилась на 1%, и составила $107,6 млрд, в этом же году компания прогнозирует спад — до $107,4 млрд ($106,9 млрд к 2020 году). Платное ТВ потеряло за истекший год порядка 3,66 млн подписчиков, по сравнению с 2,2 млн в 2016 году, а в этом году, согласно прогнозу Convergence, потеряет еще 3,72 млн  «Мы ожидаем, что в первую очередь на американском рынке в будущем сократится количество сделок между производителями контента и независимыми OTT-сервисами: в 2017 году мы стали свидетелями отказа Disney продлевать контракт с Netflix и схожими ОТТ-сервисами, НВО не продолжит работу в США с Amazon, Hulu (который тратит в США на контент в пересчете на одного пользователя, больше чем Netflix и Amazon) продолжает поддерживать гонку конкурентных предложений, особенно с провайдерами прямого ТВ-доступа: A+E, AMC, Discovery, Scripps, Viacom и Philо», говорится в отчёте.
ИСТОЧНИК: RAPID TV News
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