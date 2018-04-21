Курс биткоина взлетел до $9000

В течение торгов 21 апреля стоимость биткоина вплотную подошла к уровню в $9000 и показала локальный максимум в $8997,57. После этого стоимость цифровой валюты перешла к небольшому снижению и к 13:55 по московскому времени криптовалюта торговалась около отметки в $8734,66. Курс биткоина к рублю на сегодня составляет примерно 536,31 тысячи рублей (по курсу 61,4 рубля за один доллар).

Рыночная капитализация криптовалюты, которая отражает совокупную стоимость всех биткоинов в обращении, составила $148,4 млрд

Постепенное снижение курсов биткоина, других криптовалют и всего рынка в целом длилось с середины декабря 2017 года. После достижения исторического максимума выше $20 тысяч 16 декабря стоимость биткоина к апрелю снизилась до значений ниже $7 тысяч.