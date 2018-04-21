Ещё
На муниципальные дороги в крае выделено 588 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На муниципальные дороги в крае выделено 588 миллионов рублей 

За рулем Кубань 44 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Ремонт будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Средства из бюджета региона поступят на реконструкцию улиц строительство автомобильных путей в краевом центре, Геленджике, Крыловском и Гулькевичском районах. Краснодар получит 302,3 миллионов рублей. В Крыловской район направят 141,1 миллиона рублей, на эти деньги будет вестись строительство дороги в станице Октябрьской. Геленджику выделено 84,3 миллиона рублей, Гулькевичскому району достанется 61,2 млн рублей. На эти средства отремонтируют улицы и дороги местного значения.
За рулем Кубань: последние новости
ФАС возбудила против АвтоВАЗа дело из-за цен на техобслуживание Rolls-Royce предложил свои двигатели для российско-китайского самолета Часть Тузлинской косы, на которой расположен Крымский мост, передали в федсобственность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина227
Монголия обратилась к России за помощью45
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»298
США уничтожили суперброневики наемников из РФ296
США развязали нефтяную войну16
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение