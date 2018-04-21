На муниципальные дороги в крае выделено 588 миллионов рублей 

Ремонт будет осуществляться в рамках госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
Средства из бюджета региона поступят на реконструкцию улиц строительство автомобильных путей в краевом центре, Геленджике, Крыловском и Гулькевичском районах. Краснодар получит 302,3 миллионов рублей. В Крыловской район направят 141,1 миллиона рублей, на эти деньги будет вестись строительство дороги в станице Октябрьской. Геленджику выделено 84,3 миллиона рублей, Гулькевичскому району достанется 61,2 млн рублей. На эти средства отремонтируют улицы и дороги местного значения.