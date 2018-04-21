Ещё
Государство продолжит поддерживать проекты гражданской промышленности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государство продолжит поддерживать проекты гражданской промышленности 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России продлено действие программы субсидирования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.
«Продлено действие механизма государственной поддержки, предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых организациях на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — говорится в справке к документу.
Средства также будут направлены на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов.
В бюджете на эти цели заложено 24,05 миллиарда рублей. В 2018 году — 6,86 миллиарда, в 2019 — 8,6 миллиарда, в 2020 — 8,59 миллиарда.
Кроме того, документом установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также критерии отнесения инвестиционных проектов к комплексным инвестиционным проектам.
По информации Минпромторга России, в будущем обращения о предоставлении субсидий поступят от 215 проектов с общим объёмом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 миллиарда рублей и общим объёмом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 миллиарда рублей.
Парламентская газета: последние новости
Газпром направил в арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» Россияне научились зарабатывать на падении курса рубля Косачев: США пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка перевозок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»194
США уничтожили суперброневики наемников из РФ285
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение