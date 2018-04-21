Государство продолжит поддерживать проекты гражданской промышленности

России продлено действие программы субсидирования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.

«Продлено действие механизма государственной поддержки, предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке , международных финансовых организациях на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — говорится в справке к документу.

Средства также будут направлены на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов.

В бюджете на эти цели заложено 24,05 миллиарда рублей. В 2018 году — 6,86 миллиарда, в 2019 — 8,6 миллиарда, в 2020 — 8,59 миллиарда.

Кроме того, документом установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также критерии отнесения инвестиционных проектов к комплексным инвестиционным проектам.

По информации Минпромторга России, в будущем обращения о предоставлении субсидий поступят от 215 проектов с общим объёмом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 миллиарда рублей и общим объёмом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 миллиарда рублей.