Государство продолжит поддерживать проекты гражданской промышленности 

В России продлено действие программы субсидирования затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 21 апреля.
«Продлено действие механизма государственной поддержки, предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых организациях на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — говорится в справке к документу.
Средства также будут направлены на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов.
В бюджете на эти цели заложено 24,05 миллиарда рублей. В 2018 году — 6,86 миллиарда, в 2019 — 8,6 миллиарда, в 2020 — 8,59 миллиарда.
Кроме того, документом установлены цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также критерии отнесения инвестиционных проектов к комплексным инвестиционным проектам.
По информации Минпромторга России, в будущем обращения о предоставлении субсидий поступят от 215 проектов с общим объёмом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 миллиарда рублей и общим объёмом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 миллиарда рублей.