«Нафтогаз» сравнил реакцию Газпрома с мемом Poker Face

«Нафтогаз Украины» отреагировал на обращение Газпрома в Стокгольмский арбитраж для расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно для «расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме », — говорится в комментарии на странице «Нафтогаза» в Facebook.

В украинской компании подчеркнули, что «контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке». «Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража», — говорится в сообщении.

Poker Face (Покерфейс) — персонаж веб-комикса Rage Comics с невозмутимым лицом, которого рисуют с прямой линией вместо улыбки.

Ранее Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.