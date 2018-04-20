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«Нафтогаз» сравнил реакцию Газпрома с мемом Poker Face
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«Нафтогаз» сравнил реакцию Газпрома с мемом Poker Face 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
«Нафтогаз Украины» отреагировал на обращение Газпрома в Стокгольмский арбитраж для расторжения контрактов на поставку и транзит газа.
«Наш самый большой должник снова играет в игру «poker face». Отправить документы — недостаточно для «расторжения». Ждем новых встреч в Стокгольме», — говорится в комментарии на странице «Нафтогаза» в Facebook.
В украинской компании подчеркнули, что «контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке». «Они действуют и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража», — говорится в сообщении.
Poker Face (Покерфейс) — персонаж веб-комикса Rage Comics с невозмутимым лицом, которого рисуют с прямой линией вместо улыбки.
Ранее Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.
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