Metro снизил прогноз по прибыли на 2017-2018 фингод из-за менее благоприятных условий в РФ

МОСКВА , 20 апр /ПРАЙМ/. Германский ритейлер Metro AG снизил прогноз по прибыли и продажам на 2017-2018 фингод из-за менее благоприятных, чем ожидалось, условий развития бизнеса компании в России , сообщила компания.

Рост показателя EBITDA ожидается только «незначительный» по сравнению с прогнозировавшимся ранее ростом в 10%. Продажи вырастут на менее чем 0,5% вместо 1,1%, о которых сообщалось ранее.

"Сниженные ожидания основаны на том факте, что бизнес Metro в России в настоящее время развивается менее благоприятно, чем ожидалось. Metro ожидала значительного улучшения роста продаж в РФ во втором полугодии", — сообщила компания.

Отмечается, что правление Metro в своем прогнозе учитывало «ухудшение геополитической ситуации». Помимо этого, речь в сообщении идет о более высоких затратах на реструктуризацию.

В дополнение к этому, прибыль компании снизится из-за долгосрочного спора о выплате заработных плат сотрудникам сети гипермаркетов «Real». В пятницу профсоюзы работников гипермаркетов раскритиковали решение компании выделить сеть в отдельную структуру как выход из сложившейся ситуации. Они заявили, что зарплата в «Real» на 24% ниже средней по отрасли, добавляет агентство Рейтер