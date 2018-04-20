«Русал» не просил прямой поддержки из бюджета, заявил Силуанов

"Ликвидность и спрос на продукцию", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о видах поддержки, о которых просил «Русал».

Он уточнил, что речь шла не о поддержке спроса на алюминий. «Есть еще „ГАЗ“, где мы можем помочь со спросом, в этой части будет оказываться поддержка», — сказал он.

"Предложения со стороны компании есть, мы их рассмотрим", — добавил министр.