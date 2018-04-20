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«Русал» не просил прямой поддержки из бюджета, заявил Силуанов
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«Русал» не просил прямой поддержки из бюджета, заявил Силуанов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. "Русал" не просил напрямую средства из бюджета, компания обращалась только за помощью с ликвидностью и просила поддержать спрос на продукцию её дочек, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"Ликвидность и спрос на продукцию", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о видах поддержки, о которых просил «Русал».
Он уточнил, что речь шла не о поддержке спроса на алюминий. «Есть еще „ГАЗ“, где мы можем помочь со спросом, в этой части будет оказываться поддержка», — сказал он.
"Предложения со стороны компании есть, мы их рассмотрим", — добавил министр.
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