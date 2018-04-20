Подсанкционные компании попросили у правительства 100 миллиардов рублей

Как передаёт РИА Новости, чиновник пояснил, что власти поддержат фигурантов санкционного списка спросом на их продукцию. По словам главы Минфина, обеспечить ликвидность этим компаниям может «Промсвязьбанк» . При этом правительство создаст подразделение при одном из министерств для помощи указанным предприятиям.

Министр финансов также сообщил, что «РУСАЛ» не просил напрямую денег из бюджета, компания надеется только на помощь с ликвидностью и на поддержку спроса со стороны государства. При этом правительство не собирается закупать алюминий в госфонд в рамках спасения «РУСАЛа».