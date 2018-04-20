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Подсанкционные компании попросили у правительства 100 миллиардов рублей
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Подсанкционные компании попросили у правительства 100 миллиардов рублей 

Говорит Москва 42 минуты назад
Как передаёт РИА Новости, чиновник пояснил, что власти поддержат фигурантов санкционного списка спросом на их продукцию. По словам главы Минфина, обеспечить ликвидность этим компаниям может «Промсвязьбанк». При этом правительство создаст подразделение при одном из министерств для помощи указанным предприятиям.
В кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка Силуанов подчеркнул, что помощь, в том числе «РУСАЛу», должна быть направлена в первую очередь на поддержку трудовых коллективов. В то же время власти готовы рассмотреть как вариант временную национализацию на символическую сумму.
Министр финансов также сообщил, что «РУСАЛ» не просил напрямую денег из бюджета, компания надеется только на помощь с ликвидностью и на поддержку спроса со стороны государства. При этом правительство не собирается закупать алюминий в госфонд в рамках спасения «РУСАЛа».
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