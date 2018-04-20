МВФ: Рост цены энергоносителей для населения критически важен для нового транша Украине

Повышение отпускных цен на энергоносители критически важно для продолжения программы финансирования Украины , заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон на конференции в рамках весенней сессии МВФ.

"Мы обеспокоены, что вопрос цены на энергоресурсы снова становится вопросом политики. Это критически важно, чтобы Украина вернулась от политических дебатов к политике деполитизации вопроса стоимости энергоресурсов. Итак, сделать это — (повысить стоимость энергоресурсов для населения) критически важная часть этой программы. И это будет критической частью для нас в вопросе продолжения программы в будущем", — сказал Томсон, отвечая на вопрос, насколько важно повышение цен на энергоносители для населения для получения нового транша.

Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу по расчету тарифов.

Как сообщали «Украинские Новости» компания «Нафтогаз» предложила правительству вариант изменения цен на голубое топливо. По мнению экспертов компании, необходимо ввести два тарифа, в соответствии с которыми действующая ставка в 6,96 гривны (около 0,27 доллара — ред.) будет распространяться на социальную норму потребления, а стоимость «сверхнормативных» кубометров повысится на 60-65%. При этом нормы потребления следует сократить на 15%, уменьшатся и объемы газа для расчета субсидий.

В правительстве предложения «Нафтогаза» раскритиковали и решили пока не озвучивать их на переговорах с МВФ, отмечало издание. При этом в начале апреля, глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что, если власти Украины выполнят требование Международного валютного фонда и повысят цены на газ на 35%, «народ поднимется и сметет власть».

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.