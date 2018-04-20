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Акции «Русала» отыграли более половины падения на санкциях США
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Акции «Русала» отыграли более половины падения на санкциях США 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 19 апр ПРАЙМ. Акции "Русала" за текущую неделю смогли отыграть более половины своего падения из-за введенных 6 апреля санкций США, несмотря на небольшую просадку в пятницу, следует из данных торгов Московской биржи.
США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и «Русал» (в котором он владеет 48,13% акций).
На этом фоне акции «Русала» упали за несколько дней на 56,29% к уровню закрытия 5 апреля — до 15,04 рубля, тем самым обновив исторический минимум на Московской бирже.
Тем не менее, на текущей неделе акции компании смогли от исторического минимума подняться более чем на 50%, закрыв торги пятницы на уровне 22,95 рубля.
ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Взлёты и падения акций «Русала» в последние дни связаны прежде всего с перспективами последствий от санкций США и их преодоления, отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.
"После резкого обвала после введения санкций с 34 рублей к 15 рублям, бумаги эмитента поднимались в течение последней недели. Это было связано с анонсированными правительством мерами по поддержке компании, а также с продуктивными переговорами с представителями Китая по возможному приобретению продукции предприятий «Русала». Это могло бы в какой-то мере заместить потерянные из-за санкций возможности экспорта алюминия в США и Японию", — комментирует он.
В результате недельного роста котировки бумаг вышли на рубеж 24 рублей, констатирует он. В ходе торгов в пятницу 20 апреля, тем не менее, продолжить движение вверх не удалось, и цена ушла ниже 23 рублей, потеряв около 1%, добавляет аналитик.
По его мнению, для остановки повышения было несколько причин. «Появилось заявление компании о возможном сокращении персонала на 10-15% на алюминиевых заводах в Братске и Иркутске, если не удастся договориться с Китаем о поставках продукции. Кроме того, происходит техническое закрытие позиций на бирже на окончании недели перед выходными. А поскольку акции росли последние дни, то выход из сделок предполагает их продажу, что давит на цены», — рассказывает эксперт.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Однако такая картина не означает, что коррекционный рост бумаг прекратился, считает Гойхман. Дальнейшая динамика будет зависеть от сочетания многих факторов, которые проявились в последние полмесяца, указывает он. Среди них — следующие: продвижение перспектив сотрудничества с Китаем; возможности выкупа акций государством, о чём также идёт речь в последние дни и что может поддержать спрос инвесторов, отмечает эксперт.
"В случае позитивного решения данных вопросов технически котировки способны постепенно подняться к рубежам 26,8-28,3 рублям, которые сейчас выступают целями при продолжении восходящей коррекции. Учитывать нужно и то, что цены на алюминий резко поднялись на мировых рынках, и часть выпавших доходов компенсирует экспорт оставшихся объёмов, прежде всего в Европу, который занимает до 45% продаж «Русала», — говорит он.
"В свою очередь, если усилится опасность дефолта по ближайшим выплатам задолженности компании, акции могут упасть к уровням 18,8 рубля. Однако такой вариант менее вероятен, поскольку правительство настроено не допустить неплатежей по долгам компании", — добавляет эксперт.
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