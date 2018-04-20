Инвесторы сообщают о проблемах при продаже евробондов «Русала»

ЛОНДОН, 20 апреля. /корр. ТАСС Мари Месропян /. Инвесторы, владеющие евробондами подпавшего под санкции США "Русала" , уже больше двух недель не могут провести сделки с этими бумагами. При этом американским инвесторам необходимо выйти из этих активов до 7 мая — именно такой срок поставили власти США, опубликовав новый список антироссийских санкций.

"Я жду, что к 7 мая паника среди инвесторов будет нарастать. Сейчас нет никакой возможности купить или продать бумагу. Euroclear и Clearstream расчеты по бумаге не проводят, на терминале Bloomberg котировок также нет", — описал ситуацию на конференции Cbonds Emerging Markets Bond Conference глава трейдинга инвестиционной компании Exotic Николай Андреев , до недавнего времени возглавлявший трейдинг Bank of America на развивающихся рынках.

По его словам, есть инвесторы, готовые выкупить эти бумаги у американских инвесторов, но пока это невозможно.

"Панике нарастать больше некуда. Никто ничего не может продать из-за невозможности провести расчеты", — сказал глава международного трейдинга по еврооблигациям BCS Global Markets (входит в российскую финансовую группу БКС) Алексей Тчерницер.

"Да и не факт, что все кинутся продавать бумаги с большим дисконтном, тем более на весь объем публичного долга «Русала». Я допускаю, что какие-то бонды застрянут в портфеле инвесторов или даже будут списаны. Хотя некоторые наши американские клиенты просили разъяснений у OFAC, что делать, если до 7 мая бумаги продать не удастся", — отметил Тчерницер.

По его мнению, даже если американцы не продадут бумаги, власти США вряд ли станут применять какие-то меры в отношении своих же инвесторов, так как у них не было возможности избавиться от бумаг чисто по техническим причинам.

Александр Лосев. "Я не жду особой паники с приближением 7 мая, уверен, что какое-то решение будет найдено и американские инвесторы смогут продать евробонды «Русала». По сути это санкции США против себя самих, потому что сейчас бумаги заблокированы и ничего сделать с ними невозможно", — сказал гендиректор управляющей компании Sputnik

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Если же евробонд «Русала» учитывается в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московская биржа и ведет учет бумаг российских эмитентов), то проблем быть не должно и расчеты можно провести, добавил Лосев.

"В этом плане нашим локальным инвесторам проще и они готовы купить эту бумагу, которая сильно упала в цене. Наши инвесторы потому и проявляют интерес к евробондам «Русала», потому что понимают, что компания пока готова выплачивать купоны и обслуживать долг, даже если потребуется реорганизация деятельности", — сказал он.

Мальта. Конечно, вопрос, как этот купон выплатить — в долларе это сделать нельзя, возможно, стоит рассмотреть вопросы выплаты купона в рублях, продолжил он. «Мне кажется, в этой ситуации нужен посредник — возможно, банк, который возьмет на себя обязательство конвертировать рубли, полученные от „Русала“, в иностранную валюту по расчетному курсу, например EMTA, и выплачивать купонные платежи держателям бумаг», — полагает Лосев. По его словам, это должен быть банк из той юрисдикции, которая менее зависима от США, может быть Швейцария

Расчеты вручную

"Пока необходимо найти основания, по которым инвесторы могут перевести бумаги из Euroclear в НРД. Но до сих пор нет полных и четких юридический оснований", — отметил Лосев.

На этой неделе появилась информация, что Euroclear и Clearstream начали проводить расчеты с евробондами «Русала» вручную, рассказали ТАСС несколько инвесторов. По их словам, их поручения на перевод бумаг в НРД проходит через службу комплаенса клиринговых домов.

"Я в курсе этой информации и общался с коллегами из других инвестбанков, но пока никто из нас не слышал, чтобы клиринговые дома сделали перевод бумаг", — сообщил Тчерницер.

Проблема в том, что у «Русала» много выпусков евробондов, но лишь часть из них учитываются в НРД, большая часть этих бумаг лежит на счетах в иностранных клиринговых домах, рассказал источник на финансовом рынке: «Да, по тем бумагам, которые есть в НРД, сделки могут проходить, но с задержкой два-три дня», — добавил он.

"Мы видим ситуацию, которая в конечном итоге может привести к громкому прецеденту. Если Euroclear не станет проводить расчеты по евробондам «Русала», то потеряет много клиентов и в целом Лондон может потерять инвесторов, так как сейчас почти все евробонды российских эмитентов торгуются там", — заключил Лосев.