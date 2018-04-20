Инвестбанки ждут возврата российских эмитентов на рынок евробондов во II полугодии

ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Мари Месропян /. Российские компании могут вернуться на международный рынок долгового капитала через несколько месяцев. Такое мнение высказали топ-менеджеры иностранных и российских инвестбанков на седьмой ежегодной конференции Cbonds Emerging Markets Bond Conference в Лондоне.

Новые санкции США , введенные 6 апреля в отношении определенных компаний, привели к распродаже российских активов и заставили некоторых эмитентов из РФ отказаться от размещения евробондов. Пока что компаниям необходимо время: они ждут, когда рынок вернется к равновесию и относительной стабильности, что позволит возвратиться к планам по выходу на рынки капитала.

Короткая память рынка

"Нам нужно просто переждать два — три месяца, чтобы понять, будут ли улучшения в отношениях США и России. И, если это случится, мы верим, что долговой рынок капитала будет открыт [для российских эмитентов]", — заявил на конференции директор по долговым рынкам капитала Raiffeisen Bank International AG Шота Жвания.

У рынка короткая память, уверен глава международного трейдинга по еврооблигациям BCS Global Markets (входит в российскую финансовую группу БКС) Алексей Тчерницер: «Он вернется в более менее нормальное русло в течение пары месяцев, если не будет каких-то дополнительных триггеров, и мы увидим уменьшение доходностей и возврат российских эмитентов на рынок. Тем более новые выпуски, скорее всего, будут не на большие суммы, что будет дополнительно повышать спрос на бумаги».

"В 2014 году ситуация также казалась безвыходной, но через шесть месяцев рынок снова открылся. Хотя сейчас ситуация, судя по всему, более серьезная", — заявил ТАСС топ-менеджер иностранного инвестбанка. По его словам, инвесторы ждут дальнейших шагов в геополитике, поэтому сейчас сложно прогнозировать выход российский эмитентов на международный долговой рынок. «Спрос на российские компании со стороны международных инвесторов по-прежнему высок: это качественные эмитенты, с сильным балансом и относительно низкой долговой нагрузкой. Просто за последние пару лет все забыли о геополитике и о том, что было в 2014 году», — сказал он.

В то же время санкции касаются лишь определенных эмитентов из РФ, подчеркнул Жвания. «Санкции доказали, что если некоторые российские компании попали под ограничения, то есть ряд других компаний из России, которые интересны инвесторам. Такое тоже может быть. Нам все-таки нужно подождать пару месяцев и посмотреть, что будет дальше», — заключил Жвания.

Массового отказа от размещений нет "Сейчас российские компании ждут некой определенности, прежде чем выходить на рынок. Есть те, кто решил отложить размещения, но не могу сказать, что это носит массовый эффект. Большинство наших клиентов совершили размещения в первом квартале, как и планировали. Но это не связано с геополитикой, а скорее с давнейшим ожиданием повышения процентных ставок", — рассказал топ-менеджер иностранного инвестбанка.

У инвестбанков достаточно большой список российских компаний, которые собираются выходить на рынок — просто размещения сдвинутся на вторую половину года, добавил Тчерницер.

Новые санкции

США ввели новые санкции против России 6 апреля. В санкционный список попали 38 юридических и физических лиц, среди которых были российские чиновники и крупные бизнесмены.