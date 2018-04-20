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Верховный суд Дели отказал крупнейшему производителю семян в патенте на ГМО-хлопок
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Верховный суд Дели отказал крупнейшему производителю семян в патенте на ГМО-хлопок 

ТАСС 1 час назад
Индийский суд лишил крупнейшую в мире компанию по производству семян Monsanto (США) патента на генетически-модифицированные семена хлопчатника в Индии. Верховный суд Дели указал, что животные и растения не могут быть запатентованы, согласно закону Индии о патентах 1970 года. Иск против американской компании подал индийский производитель семян Nuziveedu Seeds Ltd (NSL). Ее представители утверждали, что Monsanto не имеет права претендовать на патенты и осуществлять сбор роялти (периодическое лицензионное вознаграждение за использование патентов и других видов собственности) с индийских семенных компаний. Об этом сообщает издание Eco Watch.
"Это означает, что Monsanto не имеет патента на семена в Индии и никогда не имела. В течение многих лет компания вводила в заблуждение семенные компания и местных фермеров, утверждая, что у них есть патент, и таким образом зарабатывая огромные деньги на этом", — подчеркнул юрист компании NSL Дия Капур.
Как отмечает агентство Bloomberg, решение Верховного суда Дели отражает проблему, с которой сталкиваются в Индии транснациональные компании из-за патентного закона. Одновременно с этим Индия, являясь страной со стремительно растущим населением (более 3 млрд человек) стремится привлечь инвестиции иностранных компаний. Индийское правительство пытается найти баланс между интересами компаний и потребителей, активно инвестируя в инновации и исследования, чтобы обеспечить доступные цены на предметы первой необходимости вроде семян и лекарств.
Юрист Monsanto Битика Шарма заявил, что компания может оспорить решение Верховного суда. Представитель Monsanto India от комментариев отказался, сказав, что пока не получил в распоряжение копию судебного вердикта.
Индийские семенные компании, которые были лицензированы Monsanto для производства и продажи своих генетически модифицированных семян хлопка в стране, могут обратиться в комиссию по конкуренции Индии, чтобы вернуть выплаченные фермерами средства. Решение суда может привести к уходу компании из страны: на данный момент Monsanto лицензирует семена почти 50 местным компаниям через совместное предприятие Mahyco Seeds Ltd.
В 2016 году, когда Индия ввела правительственные меры по контролю за ценами на семена хлопчатника, представители Monsanto уже заявляли о возможном уходе компании из страны.
Компания впервые представила ГМО-технологию в Индии в 1995 году. Сегодня более 90% урожая хлопка в стране является генно-модифицированным.
По данным министерства текстильной промышленности Индии, страна является крупнейшим в мире производителем хлопка и второй крупнейшей страной-экспортером волокна после Китая.
Материал предоставлен проектом "+1".
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