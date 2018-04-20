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«Хватит на полёты в течение нескольких месяцев»
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«Хватит на полёты в течение нескольких месяцев»: в «Аэрофлоте» заявили о невозможности сотрудников получить визы США 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Пилоты «Аэрофлота» получают американские визы на общих основаниях, и записать экипажи на собеседования сейчас невозможно. Об этом сообщил пресс-секретарь авиаперевозчика Максим Фетисов. По его словам, срока имеющихся у экипажа виз будет достаточно для выполнения полётов в течение нескольких месяцев, при этом сотрудникам придётся перерабатывать. В посольстве США настаивают, что проблемы у «Аэрофлота» возникли из-за ответной высылки американских дипломатов. Решение о сокращении именно консульских сотрудников принимали в Вашингтоне, отвечают на это в Москве.
«Аэрофлоту» не удаётся записать своих сотрудников на получение американских виз. Об этом заявил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.
«Очень сложно получить визу, потому что наши пилоты получают визы на общих основаниях. Наш визовый центр пытается записать наших пилотов на получение виз. И записать, на самом деле, невозможно», — цитирует Фетисова ТАСС.
Авиакомпания уже обратилась в МИД России и Минтранс в связи с возникшими трудностями, сообщил RT Фетисов.
«На данный момент имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полёты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, которые уже имеют визы на руках, будут работать в режиме переработки», — рассказал он.
Общую обеспокоенность ситуацией с выдачей виз экипажам разделяют в Кремле, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такие проблемы создаются Вашингтоном преднамеренно.
«Очевидно, что объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо все вот эти сокращения — они никоим образом не касались консульской деятельности», — цитирует Пескова РИА Новости.
Однако в посольстве США в Москве утверждают, что претензии к дипломатам неконструктивны.
«Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. Довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным», — цитирует РИА Новости официального представителя посольства Андреа Калан.
Она посоветовала членам экипажей «Аэрофлота» использовать специально выделенные временные интервалы для отдыха между рейсами или обращаться за визой в дипмиссии, которые находятся в других странах.
Напомним, что официально срок ожидания собеседования для неиммиграционной визы в посольстве США в Москве составляет 250 дней.

«Визовая блокада»

Напомним, на данный момент «Аэрофлот» остаётся единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы между Россией из США. Американская Delta перестала осуществлять перелёты в 2017 году. В МИД России не исключили, что сложившаяся ситуация приведёт к тому, что авиационное сообщение между странами прекратится. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, авиасообщение между Россией и США находится под реальной угрозой.
«Вашингтон фактически выстраивает против российских летчиков «визовую блокаду» и таким привычным для себя способом пытается выдавить с рынка авиаперевозок неудобного сильного конкурента в лице «Аэрофлота», — цитирует парламентария РИА Новости.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчёркивает, что США пытаются вытеснить российские авиакомпании с международного рынка.
«Судя по всему, американцы пытаются выдавить «Аэрофлот» с рынка двусторонних авиаперевозок и в конечном счёте поставить на эти маршруты свои авиакомпании. Уверен, такой вариант не должен быть согласован российскими властями», — приводит слова Косачёва ТАСС.
Вашингтон же настаивает, что проблемы возникли из-за высылки американских дипломатов из России, которая стала ответом на аналогичные действия Соединённых Штатов в отношении сотрудников российских дипмиссий. Однако в МИД напомнили, что при ответном выдворении консульские сотрудники не объявлялись персонами нон грата.
«Решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне», — подчеркнули в ведомстве.

Неконкурентная борьба

Ответными санкциями Москвы американские дипломаты объясняют в том числе невыдачу виз сборной России по вольной борьбе. Ранее спортсмены не смогли попасть на Кубок мира в Айове, так как им отказали в собеседовании в посольстве США, сославшись на «нехватку консульского персонала».
В американской дипмиссии заявили, что получили заявку на срочные визы для делегации из 35 человек. Дипломаты настаивают, что не имели возможности обработать её, так как Москва «недавно размещала другие срочные запросы», в связи с чем времени на оформление виз для борцов не было.
В МИД России подчеркнули, что доступ спортсменов на соревнования должна обеспечивать принимающая сторона.
«История с невыдачей виз сборной по вольной борьбе, которая была приглашена 5-9 апреля участвовать в Кубке мира в Айова-Сити, наглядно продемонстрировала дискриминационное отношение к нашим атлетам и, надеемся, заставит рассмотреть в международных спортивных федерациях вопрос о том, можно ли впредь доверять США принимать подобные турниры», — заключили в министерстве.
RT на русском: последние новости
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